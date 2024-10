Muzeu historik “Oso Kuka” në Shkodër në bashkëpunim me nje grup nxenesish ka zhvilluar një orë të hapur me tem “Një pasqyrë e qytetit tim, Migjeni dhe Gjergj Fishta. Përgjegjësi i muzeut, Sokol Parmeza tregon se ky aktivitet u organizua me rastin e muajit të letërsisë dhe në përkujtim të 113- vjetorit të lindjes së Migjenit.

Mesuesja Rrezarta Mlika tha se aktivitetete të tilla shërbejnë për të lidhur më shumë të rinjtë me letërsinë dhe mesazhet që këto figura të shquara përcjellin tek ne.

Tetori është cilësuar si muaji i lëtërisë. Muaji i letërisë ka synim të orientojë shoqërinë drejt kulturës së të lexuarit.