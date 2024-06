Dhjetra njerëz që ishin varur me kokë poshtë nga një lartësi prej 30 metrash në një park argëtimi në Oregon, jetuan gjysmë ore agoni derisa zjarrfikësja arriti t’i nxjerrë ata. Udhëtimi AtmosFEAR në parkun argëtues Oaks Park pranë Portland, Oregon, u hap në vitin 2021 dhe ka funksionuar për t’u dhënë kalorësve përvojën e kthesave dhe kthesave të shumta në ajër, por të premten një mosfunksionim rezultoi në 28 persona të bllokuar me kokë poshtë dhe këmbët drejt qiellit. Ekuipazhet shpëtojnë 28 persona të bllokuar me kokë poshtë në një udhëtim në parkun argëtues në Oregon.

Zyrtarët e parkut argëtues njoftuan shërbimet e urgjencës, të cilët mbërritën 25 minuta më vonë. Një person me probleme themelore mjekësore u dërgua në spital, por sipas zyrtarëve të parkut argëtues asnjë nga pasagjerët nuk u lëndua rëndë. Dy adoleshentë të Portlandit, Daniel Allen dhe Jordan Harding, kishin shkuar në parkun argëtues për të festuar diplomimin e tyre të shkollës së mesme. Ata blenë biletat për AtmosFEAR, por pak më pas e gjetën veten të varur me kokë poshtë.

“Isha i emocionuar për idenë për të bërë shëtitjen. Por kur je i mbyllur aty, e humbet gjithë emocionin”, tha Allen për rrjetin lokal KGW8.

Zyrtarët e parkut zbavitës i kompensuan pasagjerët duke ua kthyer çmimin e biletës.