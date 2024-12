Të paktën 32 persona kanë humbur jetën në një përplasje tragjike midis një autobusi dhe një kamioni në shtetin Minas Gerais të Brazilit, raportoi Associated Press, duke cituar zyrtarë të departamentit të zjarrfikësve që ndodheshin në vendngjarje. Edhe 13 persona të tjerë janë dërguar në spitale pranë qytetit Teófilo Otoni, teksa fillimisht u raportua për 22 të vdekur, shkruan “El Pais”. Numri i viktimave mund të rritet më tej. Autoritetet thanë se autobusi, i cili raportohet se ishte nisur nga São Paulo me të paktën 45 pasagjerë, pësoi një defekt në një gomë, duke bërë që shoferi të humbiste kontrollin dhe të përplasej me një kamion. Një makinë tjetër u përplas më pas me autobusin, por të tre pasagjerët e saj mbijetuan, sipas departamentit të zjarrfikësve. Reuters raportoi se përplasja, e cila ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit, bëri që autobusi të përfshihej nga flakët. Fotot nga vendngjarja treguan një kamion mbi një makinë të shtypur – me rrotën gjigante të tij të ngulitur në çatinë e mjetit më të vogël – ndërsa departamenti i zjarrfikësve të Minas Gerais tha se përplasja ndodhi në autostradën BR-116. Fotot tregonin rrugën të mbushur me copëza metali të shtrembëruar dhe të djegur, sedilje autobusi të shqyera nga vendet e tyre dhe batanije pasagjerësh të ngatërruara mes rrënojave. Punonjës me uniformë ishin fotografuar në vendngjarje, ndërsa viktimat e tjera të aksidentit po nxirreshin ende, tha një zyrtar për AP. Një zjarrfikës tha se një vinç ishte i nevojshëm për të pasur akses në pjesë të autobusit ku priteshin viktima të tjera.

Romeu Zema, guvernatori i Minas Gerais, tha në platformën X se kishte urdhëruar një “mobilizim të plotë” për të “ndihmuar viktimat dhe për të mbështetur familjet e tyre në aksidentin tragjik në BR-116, në Teófilo Otoni.” Zema tha se forcat e sigurisë kishin punuar që nga agimi për t’iu përgjigjur incidentit dhe se kishte vënë në dispozicion avionët e zyrës ushtarake të guvernatorit për ekipet e shpëtimit.

“Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjet dhe miqtë,” tha guvernatori. “Ne po punojmë për t’u siguruar që familjet e viktimave të mirëpriten në mënyrën më njerëzore të mundshme në prag të Krishtlindjes, një datë kaq e rëndësishme për të gjithë.”

Brazili kishte një normë të vdekjeve nga aksidentet rrugore prej 15.7 për 100,000 njerëz në vitin 2021, sipas të dhënave të përpiluara nga OKB, një normë shumë më e lartë, për shembull, sesa ajo e Argjentinës prej 8.8 vdekjesh për 100,000 njerëz Vendi ka shpallur plane për të përpjekur përgjysmimin e numrit të fataliteteve në rrjetin e tij rrugor deri në fund të dekadës, të cilat ministria e transportit thotë se do të shpëtojnë 86,000 jetë mes viteve 2021 dhe 2030. Në shtator, një autobus u përmbys ndërsa po transportonte ekipin Coritiba Crocodiles – një ekip profesionist i futbollit amerikan – në një ndeshje, duke vrarë tre persona.