Sipas studimeve ka rezultuar se Covid-19 transmetohet te qentë dhe macet dhe kjo ndodh shpesh.

Tamponët u morën nga 310 kafshë shtëpiake në 196 familje ku një pjesëtar i familjes ishte i infektuar nga koronavirusi, raporton BBC.

Gjashtë mace dhe shtatë qen rezultuan pozitivë , ndërsa 54 kafshë rezultuan pozitive për antitrupa virusi.

“Nëse keni Covid, duhet të shmangni kontaktin me macen ose qenin tuaj, ashtu si do të vepronit me njerëzit e tjerë”, tha Dr Els Broens, nga Universiteti i Utrechtit.

“Shqetësimi kryesor nuk është shëndeti i kafshëve, por rreziku i mundshëm që kafshët shtëpiake mund të veprojnë si rezervuar i virusit dhe ta rifutin atë në popullatën njerëzore.”

Autorët e studimit thanë se asnjë provë e transmetimit të kafshës nga pronari nuk ishte regjistruar deri më sot, por do të ishte e vështirë të zbulohej ndërsa virusi ende përhapet lehtësisht midis njerëzve.

Shumica e kafshëve shtëpiake të infektuara kanë tendencë të jenë asimptomatike ose shfaqin simptoma të lehta të Covid-19.

Studiuesit thonë se rruga më e mundshme e transmetimit të virusit është nga njeriu tek kafsha, sesa e kundërta.