Bibloteka “Marin Barleti” në qytetin e Shkodrës tashmë është pasuruar me një sërë librash të shkrimtarit të mirënjohur , Ernest Koliqi. Ky akt dhurimi I biblotekës “Ernest Koliqi” në biblotekën e qytetit u realizua nga bashkia Shkodër në bashkëpunim me revistën “Shejzat”. Ardian Ndrecaj, drejtuesi I revistës shprehet se veprat e Koliqit do të pasurojnë fondin e biblotekës së qytetit.

Ndrecaj e konsideroj një sfidë kthimin tek lexuesi, pasi kohët e fundit po lexohet gjithnjë e më pak.

Të pranishëm në këtë akt dhurimi të biblotekës “Ernest Koliqi” ishte edhe kryetari I bashkisë Shkodër, Benet Beci si dhe minsitrja e shtetit për mardhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali.