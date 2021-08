Territori shqiptar ne orët e para te ditës paraqitet me mot te kthjellet dhe vranësira te lehta ne zonat malore. Sipas MeteoAlb gjate mesdites ne zonat malore vranesirat do te theksohen perkohesisht. Pjesa tjeter e vendit edhe ne pjesen e dyte te dites do te vijojë te jete me kthjellime.

Temperaturat e ajrit do te rriten ne mengjes, por ulen ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 39°C.

Era do te fryjë e lehte dhe mesatare me shpejtesi 30 km/h nga drejtimi Veriperendimor duke krijuar ne det dallgëzim 3 balle.