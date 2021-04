Për më shumë se një shekull, tregtarët kanë udhëtuar në Souks të Dubait në kërkim të erëzave, perlave dhe arit. Me një tregti kaq të fortë, Dubai u bë i njohur si “Qyteti i Arit”.

Në nëntë muajt e parë të vitit 2020, tregtia e arit në vend u vlerësua me 41 miliardë euro, sipas Doganave të Dubait, raporton euronews.

Është eksporti më fitimprurës i qytetit pas naftës. Dubai ka përfituar nga pozicioni gjeografik duke vendosur kasafortat e arit, objektet për prodhimin e stolive dhe rafineritë.

Në Al Etihad Gold, ata rafinojnë dhe shndërrojnë arin në shufra të nivelit të investimeve. Ata furnizojnë bankat me shufra ari ose argjendi, por edhe tregtarët me shumicë të argjendarive. I gjithë procesi kryhet në ambiente.

Al Etihad gjithashtu mban akreditimin e Dorëzimit të Mirë të Dubai që është një pikë referimi ndërkombëtare për cilësinë dhe specifikimet teknike, transmeton Telegrafi.

Bashkëpronari i rafinerisë së arit Al Etihad, Salah Khalaf, thotë se e sheh arin që mbetet një blerje popullore nga një stoli dhe perspektivë investimi.

Ai i inkurajon në mënyrë aktive njerëzit “vetëm për të investuar në ari”. “Shoh se i gjithë rrethi është kompletuar këtu në këtë qytet, veçanërisht infrastruktura dhe stabiliteti dhe siguria”, shton ai.

Një vlerë konstante

Rafineria bën shufra ari në madhësi të ndryshme. Si çdo mall, çmimi i tij mund të ndryshojë.

Me normat aktuale të tregut, një shufër prej 10 kilogramë ari vlen rreth 450 mijë euro. Shufrat e përfunduara u shiten bankave me shufra ari ose argjendi, tregtarëve dhe tregtarëve me shumicë.

Një nga tregtarët me shumicë më të madh në qytet u krijua nga familja Abdullah në vitin 1955. Në Jawhara, ata specializohen në tregtinë e arit, stolive dhe diamanteve. Ata më vonë u zgjeruan në pakicë.

Tawhid Abdullah është CEO i Jawhara dhe Kryetar i Grupit Jewellery Dubai. Ai thotë se industria në qytet po lulëzon, “në çdo moment të kohës, ka 40-50 tonë të disponueshëm në treg, ose në pjesën e parë të shitjes me pakicë ose në shumicë”.

“Dhe për shkak të numrave të madh që ne i kthejmë, çmimet, e dini, bëhen çmimet më konkurruese në botë”, shtoi ai.

Industria e stolive dhe arit është e rregulluar mirë edhe në Dubai. Mbi 700 anëtarë janë pjesë e Grupit Dubai Gold and Jewellery, një organ i tregtisë jofitimprurëse.

Tevhid Abdullah na tregon se pajtueshmëria vetjake dhe qeveritare do të thotë se ata kanë një “produkt perfekt”.

Është vlerësuar se midis 20 për qind në 40 për qind të rezervave të arit në botë kalojnë nëpër Dubai çdo vit, dhe shumica e kësaj vjen në Souk Gold. Në zonë, 300 dyqane gjenden në vetëm një gjysmë kilometri katror.

Një vend i shkëlqyeshëm

Një faktor tjetër për suksesin e Dubait është vendndodhja gjeografike. Shitësit e arit përfitojnë nga zona kohore. E hapur nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 11 pasdite në vend, është kështu një nga shkëmbimet e pakta në botë që kap çdo zonë kohore nga Australia deri te SHBA-ja.

Për Jeffrey Rhodes, Themelues i Rhodes Precious Metals Consultancy (RPMC), zemra e industrisë së arit në Emiratet e Bashkuara Arabe do të jetë gjithmonë në Souks tradicionale prej ari në Dubai përgjatë brigjeve të përroit.

Rhodes shpjegon se ka faktorë të ndryshëm që kontribuojnë në suksesin e përhershëm të tregtisë së arit atje. “Njerëzit, infrastruktura dhe udhëheqësit” janë disa nga arsyet që i përmend ai.

Një faktor tjetër është çmimi, “është thjesht vendi me kosto më efektive në botë për të blerë stoli ari. Taksimi është shumë i lartë. Ky është vendi më i mirë për të blerë. Ju merrni vlerën më të madhe për paratë tuaja”.

Kiran Pithani krijoi stolitë Cara me vëllain në vitin 2005. Ata kanë disa dyqane dhe punëtori me më të ngarkuarit në Parkun e Arit dhe Diamantit. Ata specializohen në stoli të personalizuara me 85 për qind të ngarkesës së punës që janë dizajne të porositura, vendosja dhe puna e produkteve.

Për Pithanin, “ari është gjithmonë i popullarizuar. Është një nga metalet që është i lidhur me monedhën”. Ai beson se njerëzit preferojnë të investojnë në ar, veçanërisht gjatë kohërave shqetësuese.

Si shumë sektorë, edhe kërkesa për stoli gjatë fazave të hershme të pandemisë. Por në TM4 të vitit 2020, tregtia u rrit dhe ‘Qyteti i Arit’ po e bën bankare këtë gjë duke vazhduar.

Për sa i përket vlerës, ari i Dubait është pa taksa për turistët. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz grumbullohen në Gold Souk ose nëpër qytet në Gold and Diamond Park.