Ish-presidenti Donald Trump ka rënë dakord me një ofertë nga Fox News për të zhvilluar një debat me Zëvendës Presidenten Kamala Harris më 4 shtator, tha ai në një postim në Truth Social.

“Kam rënë dakord me Fox News për të debatuar me Kamala Harris të mërkurën, më 4 shtator. Debati ishte planifikuar më parë kundër ‘Gjumashit’ Joe Biden në ABC, por është ndërprerë pasi Biden nuk do të jetë më pjesëmarrës dhe unë jam në proces gjyqësor kundër rrjetit ABC dhe George Slopadopoulos, duke krijuar kështu një konflikt interesi”, tha Trump në postimin e tij.

“Dua të bëj një debat. Por mund ta them edhe këtë. Të gjithë e dinë se kush jam. Dhe tani njerëzit e dinë se kush është ajo,” tha Trump në një intervistë në Fox News të hënën e kaluar.

Trump ka anashkaluar debatet më parë dhe nuk ka marrë pjesë në asnjë nga debatet presidenciale republikane të vitit 2024.