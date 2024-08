Investimet në infrastrukture kryesisht në zonat rurale të Lezhës, të parashikuara për tu realizuar me buxhetin e këtij viti do të nisin brenda muajit shtator.Konfirmimi ka ardhur nga kryebashkiaku Pjerin Ndreu, sipas të cilit vonesat kanë ardhur nga rishikimi i projekteve me qëllim që këto ndërhyrje të jenë sa më cilësore dhe me standarte.

Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak kryebashkiaku i Lezhës foli është për investimin e shumë pritur që të do të nisë për sistemimin e ujerave të bardha dhe të zeza në Lezhë dhe Shëngjin.

Bashkia Lezha ka planifikuar mbi 5 miliard lek investime në infrastrukturen rrugore të zonave rurale, ku problematikat janë më të mëdha.