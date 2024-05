Kryeministri Edi Rama po zhvillon në Milano një takim me bashkatdhetarë në kuadër të turit të takimit me diasporën. Takimi ka nisur me himnet e dy shteteve, të Shqipërisë dhe Italisë.

Rama:

Një përqafim të gjithëve kudo janë nga kjo arenë e mrekullueshme ku flamujt kuqezi dhe tre ngjyrëshi italian dëshmojnë lidhjen e përjetshme mes dy popujsh që i ka bashkuar një det i tërë historie.

Shqiptarët e Italisë jeni shëmbëlltyra më rrezatuese e pararojave shqiptare të ribashkimit me Europën. Ju, jo politika as media as biznesi.

Ju jeni përbashkuesit e dy brigjeve të Adriatikut.

Jeni fuqia më e madhe e rikthimit të Arbërisë së vjetër e Shqipërisë së re.

Dje kjo dukej gjëja më e pamundur në botë kur u bëtë mbartësit e peshës tronditëse ntë misionit historik mbi anijet e ndryshkura të Shqipërisë komuniste.