Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, takohet me kreun e Prokurorisë së Posaçme, Altin Dumani.

Tema e diskutimit ka qenë “thellimi i bashkëpunimit mes SPAK dhe Policisë së Shtetit”, njoftohet nga institucioni.

Gjithashtu theksohet edhe “ngritja e marrëdhënieve mes dy institucioneve në “një stad tjetër bashkëpunimi dhe besueshmërie mes palëve”

Proda shprehet se Policia është e angazhuar për të bashkëpunuar me institucionet dhe partnerët brenda dhe jashtë vendit.

Më parë, edhe në raportet e mbajtura nga kreu i SPAK në KLP, është theksuar mungesa e bashkëpunimit me uniformat blu, sikurse ndër vite herë pas here ka pasur mungesë besueshmërie mes dy institucioneve, në hetime apo operacione, kryesisht me rrjedhjen e informacionit, apo mungesën e bashkëpunimit.

