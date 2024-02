Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten yjet ju ftojnë të flisni për dashurinë gjatë ditës. Një rilindje e bukur personale është e mundur. Për sa i përket punës, ka një atmosferë pozitive ndaj nëse keni disa propozime për të bërë, kjo është koha e duhur.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten disponimi është pak i ulët dhe kujdes në dashuri sepse mund të lindin konflikte. Sa i përket punës, asnjë lajm i madh. Si gjithmonë, keni përshtypjen se punoni shumë dhe paguheni jo mjaftueshëm.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten ka ende disa dyshime në dashuri dhe në punë mund të ketë disa pengesa për të kapërcyer. Më mirë të merrni këshilla nga dikush nëse nuk dini në cilën rrugë të shkoni. Besoni atyre që dinë më shumë se ju dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë më shpejt se sa pritej.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Nëse ka dikë që të pëlqen, përpiqu të futesh brenda. Bëni lëvizjen e parë! Çfarë keni për të humbur? Sa i përket punës, po vjen një lëkundje e madhe. Të gjitha problemet e vjetra do të zgjidhen dhe ju mund të filloni përsëri nga e para.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten është një ditë ideale për t’u sqaruar në dashuri dhe gjithashtu për të takuar njerëz të rinj. Për sa i përket punës, ka zgjedhje për të bërë dhe deri në fund të muajit do të duhet të vendosni nëse do ta pranoni apo jo ofertën që ju është bërë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten tregohuni shumë të kujdesshëm në dashuri sepse rrezikoni të vendosni një lidhje në krizë për shkak të ndonjë keqkuptimi. Për sa i përket punës, ju dëshironi të largoheni dhe të ndryshoni jetën tuaj. Keni nevojë për diçka të re dhe për të ndjerë ajër të pastër në lëkurën tuaj. Ndoshta filloni duke ndryshuar qytetin dhe kompaninë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten kushtojini vëmendje inateve të vjetra që mund të rishfaqen në çift. Ju rrezikoni të debatoni me ata që ju rrethojnë. A nuk do të ishte më mirë të sqaronim gjithçka një herë e mirë. Për sa i përket punës jeni shumë dembel ndaj tregoni pak durim. Do të shihni që gjithçka do të funksionojë atëherë kur nuk e prisni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten dashuria premton mirë. Nëse ka dikush që ju pëlqen, dilni përpara me guxim. Për sa i përket punës, kushtojini vëmendje të madhe kolegëve, mos u besoni të gjithëve, sidomos Demit dhe Ujorit me të cilët mund të ketë fërkime.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten ndoshta do të ishte më mirë të mos mendoni shumë për të kaluarën. Për sa i përket punës, nëse jeni në kërkim të një pune të re, filloni të dërgoni CV-të tuaja. Asnjëherë nuk e dini se një kompani mund t’ju përgjigjet pozitivisht dhe të bëjë një ndryshim në jetën tuaj profesionale dhe më gjerë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten gjatë orëve në vijim do të vijnë suksese të mrekullueshme në dashuri dhe shumë takime të reja interesante, bëhuni gati për të njohur dhe vepruar. Për sa i përket punës, mos bëni zgjedhje të nxituara. Më mirë të qëndroni të qetë dhe të mos zemëroheni nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten ka pak shqetësim në ajër në dashuri. Sa i përket punës, ka diçka për të rishikuar në projektet tuaja, veçanërisht nëse jeni të vetëpunësuar. Bëni pak matematikë, pa u shqetësuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten në dashuri do të duhet shumë maturi, sidomos në fillim dhe mos u kapni vetëm nga entuziazmi. Sa i përket punës, zhvillime të reja, madje edhe burime të reja të ardhurash janë në rrugë e sipër.