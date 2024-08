Testi i parë nga Inxhinierët Ushtarakë, për të hapur vetëm një pjesë të qendrës së pritjes së emigrantëve në Gjadër, është caktuar në 20 gusht, i dyti që duhet të japë dakordësinë për dorëzimin përfundimtar në Ministrinë e Brendshme është për 1 shtator. Dhe nisja e kontingjentit të parë prej 500 personash, përfshirë policinë, karabinierët dhe policinë financiare, të cilët do të duhet të sigurojnë funksionimin e protokollit të Shqipërisë, është planifikuar gjithashtu për 20 gusht, raporton “La Repubblica”.

Më herët ishin dhënë dy data të tjera për hapjen, por tashmë konfirmohet se fillimi i javës së katërt të muajit starton edhe misionin e ri për qendrat e pritjes së emigrantëve në Gjadër dhe Shëngjin të Lezhës.

Në Shëngjin duhet të garantohet identifikimi i thelluar i emigrantëve të sjellë pas klasifikimit të parë, i cili përkundrazi do të bëhet direkt në anijet ushtarake italiane, ku, nuk është e qartë se si dhe kush do të jetë në gjendje të përcaktojë nëse njerëzit e shpëtuar në det vijnë vërtet nga të ashtuquajturat vende të sigurta dhe nuk paraqesin kushte të cenueshme, shkruan e përditshmja italiane.

Në hotspot, njerëzit do të duhet të freskohen, të lahen në dhjetë dushet e instaluara, të vizitohen në infermieri, të pyeten për qëllimin e tyre për të aplikuar për azil dhe të njoftohen për dekretin e arrestimit nga komisariati i policisë së Romës.

Dhe më pas, duke kaluar nëpër territorin shqiptar, do të jetë e nevojshme të kryhen përkthimet e emigrantëve, të cilët ndërkohë do të vendosen në paraburgim administrativ, me kusht që, brenda 48 orëve, gjyqtarët e seksionit të imigracionit të Romës të vërtetojnë ndalimin me emigrantët e lidhur me videokonferencë. Në sallat e gjyqit të Romës tashmë janë vendosur dhjetë ekrane, ndërsa aktualisht asnjë në Shqipëri.

Autoritetet kanë hartuar dhe një rregullore e cila u është shpërndarë stafit italian që do të vendosen në Shqipëri. Ndër të tjera u kërkohet të vishen thjeshtë dhe të bëjnë kujdes si sillen me gratë shqiptare, pasi nëse partneri i saj kupton apo sheh që po flirton me të sillet keq.

Kapaciteti maksimal i numrit që do të presë qendra në Shqipëri nuk mund të jetë më shumë se 3 mijë emigrantë në muaj dhe në përfundim të procedurave të vlerësimit autoritetet italiane do të largojnë me shpenzimet e tyre refugjatet nga territori shqiptar.

Sipas marrëveshjes me Italinë të nënshkruar mes dy qeverive më 6 nëntor 2023, porti i zbarkimit të refugjateve nga vendet e treta do të jetë Shëngjini, ku është ngritur qendra pritëse, ndërsa në Gjadër po ndërtohet kampi ku do të qëndrojnë deri në shqyrtimin e kërkesave për azil.