Vendi ynë do të ndikohet nga kthjellime deri në orët e pasdites dhe vranësira të më të shpeshta gjatë mbrëmjes të cilat do të gjenerojnë reshje shiu.

Sipas MeteoAlb deri pasdite parashikohet që vendi ynë të jetë më alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta, të cilat herë pas here do të gjenerojnë reshje të pakta shiu. Ndërsa në orët e vona te mbrëmjes pritet që vranësirat të shtohen duke sjelle shira me intensitet te ulet dhe mesatar në zona të izoluara.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes, por ulen në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 23°C.

Era do të fryjë lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 – 40 km/h nga drejtimi Jugor duke sjell në det dallgëzim 3 – 4 ballë.