Një album fotografik që do të prezantojë historinë e folklorit në qarkun Shkodër. Eshtë kjo nisma më e re e Këshillit të Qarkut, ku kryetari Edmond Ndou ka zhvilluar një takim me profesor Ridvan Karakaçin dhe studiusin Maxhid Cungu, për të konkretizuar këtë projekt, i cili ka në fokus dokumentimin dhe promovimin e pjesëmarrjes së Ansamblit Folklorik të Qarkut Shkodër në të gjitha Festivalet Folklorike Kombëtare të Gjirokastrës ndër vite. Kreu i qarkut Ndou e ka ndarë lajmin në rrjetin social facebook, ku ndër të tjera shkruan:

“Kënaqësi ta nisësh ditën me dy intelektual, zotërinj të nderuar të Shkodrës, profesor Ridvan Karakaçin dhe studiuesin Maxhid Cungu. Si Këshill Qarku nisim një projekt të rëndësishëm që ka në fokus dokumentimin dhe promovimin e pjesëmarrjes së Ansamblit Folklorik të Qarkut Shkodër në të gjitha Festivalet Folklorike Kombëtare të Gjirokastrës ndër vite. Diskutuam mbi këtë projekt, ku do të punojmë së bashku qe përmes tij të nxjerrim në pah figurat kryesore të artit folklorik që kanë kontribuar në ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë sonë të pasur kulturore. Kjo punë e nisur, në përmbyllje kam bindjen se do të jetë pasaporta e vlerave tona më të mira si qark, ku Shkodra, Malësia e Madhe, Vau Dejës, Puka e Fushë Arrëzi prezantojnë një ansambël të vërtetë. Atë që bënë të parët tanë, sot kemi ne detyrën ta vijojmë, duke ruajtur e trashëguar këto vlera artistiko – kulturore”.

Albumi do të paraqesë të gjitha fazat e përgatitjes për Festivalin e këtij viti, si dhe një përmbledhje të pjesëmarrjeve të mëparshme, duke përfshirë edhe kontributet e spikatura të artistëve ndër vite. Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe festivalit të fundit, Fest Folk, i cili sapo është zhvilluar me sukses dhe përbën një hap të rëndësishëm për promovimin e folklorit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Qarku Shkodër, me larminë e folklorit të tij ka një trashëgimi të pasur më shumë elemente të këngës e tingujve tradicionale që përcillet nëpermjet këngëtareve, instrumenteve të pasur dhe gjinive folklorike po ashtu dhe një kostumografi të larmishme. Përgatitja e këtij albumi dhe botimi i tij do të shërbejë edhe si një dhuratë unike për ëdo vizitor që do të mbërrijë në Shkodër, i cili do të njihet me një pjesë të historisë së qarkut.