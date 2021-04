Kandidati i PD për qarkun Shkodër Bardh Spahia është takuar me banorë dhe biznese të lagjes “Rus” në Shkodër ku është njohur me vështirësitë ekonomike me të cilat përballen tregtarët siç është sipas tyre rritja e taksave.

Partia Demokratike ka një program të qartë për zhvillimin ekonomik të vendit tha kandidati Spahia ndër ftoi të gjithë që në 25 prill të votojnë PD-në.