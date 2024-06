Erdenis Gurishta është rikthyer zyrtarisht te Vllaznia. Eksperienca e tij në Bullgari zgjati vetëm një vit, aty ku luajti me ekipin e CSKA Sofie në sezonin e fundit. Në një intervistë, Gurishta tregon për këtë rikthim të tij në Shkodër.

Gurishta thotë se është rikthyer te Vllaznia me objektivin e vetëm, titullin kampion.

Erdenis Gurishta do të gjejë në skuadrën e Vllaznisë shumë prej bashkë-futbollistëve, me të cilët ka arritur të fitojë edhe dy Kupa Shqipërie dhe po ashtu, edhe trajnerin Thomas Brdariç, me të cilin ka punuar për gati dy sezone.