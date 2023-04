Fermerët do të jenë në vemendjen e bashkisë Vau Dejës për katër vitet e ardhshme. Ky ka qënë premtimi që kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” ka bërë gjatë një takimi të rastësishem me dy fermerë të Hajmelit.

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” Zef Hila, garantoi fermerët se se pas datës 14 Maj vëmëndja e bashkisë Vau Dejës do të jetë për fermerët me mbështetje me politika lehtësuese dhe mbështetëse në çdo formë, pasi di mirë sa e rëndësishme është për zonën, zhvillimi i bujqësisë.