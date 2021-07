Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, e ka cilësuar si pozitive nënshkrimin e marrëveshjes për Skavicën, mes kompanisë amerikane Bechtel dhe KESH.

Kim thekson nëpërmjet një postimi në “Twitter”, se marrëveshja shënon një përparim të ri në biznes, si dhe e pozicionon Shqipërinë në një eksportues neto të furnizimit të energjisë elektrike.

Postimi i Yuri Kim:

Marrëveshja me hidrocentralin Skavica është domethënëse për shumë arsye: shënon një përparim të ri në biznes; do të rrisë furnizimin me energji për ekonominë në rritje; & pozicionet për të qenë një eksportues neto i furnizimit me energji, diversifikimit dhe sigurisë në rajon.

The Skavica hydropower plant deal is significant for many reasons: it marks a new high in 🇺🇸 🇦🇱 business; will increase energy supply for 🇦🇱’s growing economy; & positions 🇦🇱 to be a net exporter of energy supply, diversification & security in the region. https://t.co/EQ06JhXZqd

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) July 7, 2021