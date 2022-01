Komisioni i Rithemelimit të PD ka miratuar kandidaturat që do të shkojnë nesër në primare. Zgjedhjet e pjesshme vendore do të zhvillohen në 6 bashkitë që janë pa kryetar si në Shkodër, Vorë, Durrës, Dibër, Lushnje dhe Rrogozhinë. Të dielën anëtarësia do të zgjedhë me votë të preferuarin, i cili do të kandidojë për kryetar bashkie në 6 mars. Kandidatët janë figura të spikatura dhe me kontribute në PD si dhe profesionistë të fushave të ndryshme.

Emrat e kandidatëve në primare:

Dibër

Behar Dema, ekonomist

Dafina Muda, psikologe

Premtim Riza Kryemadhi, arsimtar

Durrës

Ardian Muka, inxhinier urbanist

Silvja Gjepali, IT

Lushnje

Arben Zaimi, jurist-avokat

Elton Bano, jurist-avokat

Eurion Iljazi, arsimtar

Indrit Qerimi, arsimtar

Rrogozhinë

Eqerem Deliu, ekonomist

Hajrulla Tafa, arsimtar

Hekuran Xhani, mjek veteriner

Sokol Gosa, arsimtar

Vladimir Manushi, mjek dentist

Për qytetin e Shkodrës kandidatët që përmenden në listë janë :

Shkodër

Alfred Koçobashi, jurist

Arben Maliqi, jurist

Astrit Bushati, jurist

Bardh Spahia, mjek

Irena Shestani Shala, ekonomiste

Irma Kopliku, pedagoge matematike

Vorë

Luan Beta, inxhinier

Lulzim Vrana, economist

Sistemi i primareve është një risi për politikën shqiptare. Në statutin e miratuar nga delegatët e PD në Kuvendin e 11 dhjetorit u vendosën primaret në mënyrë që kandidatët për kryetarë bashkie dhe deputetë, të votohen nga anëtarësia.