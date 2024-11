Olimpic Shkodra e ka nisur me humbje kampionatin e Kategorisë së Tretë. Ky ekip është mposhtur me rezultatin 1-2 nga Klosi. Në fakt, ekipi shkodran zhgënjeu me paraqitjen e tij, teksa ishin të parët që kaluan në avantazh. Megjithatë, në pjesën e dytë, ekipi i Klosit përmbysi rezultatin, duke bërë që i gjithë takimi të mbyllej me fitoren 2-1 në favor të tyre. Trajneri i Olimpic Shkodra, Anton Amokrane tha se humbja erdhi për shkak të nisjes vonë të punës për sezonin e ri, ndërsa shtoi se në vazhdim ekipi i tij do të përmirësohet.

Nga ana tjetër, trajneri i Klosit, Elton Dedolli, përgëzoi futbollistët e tij për shpirtin e garës.

Në këtë mënyrë, “Olimpic Shkodra” e nis me humbje kampionatin e Kategorisë së Tretë dhe kjo gjë mund t’i kushtojë në ndeshjet e tjera.