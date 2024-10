Vendimi i qeverisë për të indeksuar pensionet në masën 4,1% prej kësaj të marte të 1 tetorit, jo vetëm që ka lënë të pakënaqur pensionistët e qytetit të Lezhës, por një pjesë e tyre shprehen se kjo rritje është tallje me ta dhe kontributin e tyre.Përveç pakënaqësisë, ata shprehen se do të rimendojnë edhe votën e tyre që deri më tani ia kanë dhënë partisë në pushtet si një elektorat i sigurt. Të irrituar ata thonë se pensioni që marrin nuk ju del as për ilaçe.

