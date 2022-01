Star Plus pyeti sot qytetarët në lidhje me dy kandidatët që janë zyrtarizuar deri më tani të cilët do të kandidojnë në zgjedhjet lokale të pjesshme në bashkinë Shkodër, Bardh Spahia për grupin e rithemelimit të PD dhe Majlinda Angoni për PS ndërsa mendimet janë të ndryshme.

Ka edhe qytetarë të tjerë të cilët dëshirojnë që në krye të bashkisë Shkodër të zgjidhet dikush që do të punojë për të mirën e qytetit pavarësisht emrit apo forcës politike që përfaqëson.

Shkodra është një prej 6 bashkive ku do të mbahen zgjedhjet e pjesshme vendore më 6 mars.